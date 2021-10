Atalanta, si è spento a 88 anni Umberto Colombo: nel mito con la Coppa Italia del ’63 Storico calciatore della Juventus negli anni Cinquanta e dell’Atalanta negli anni Sessanta, si è spento martedì 26 ottobre. Il video di BergamoTv: «Così arrivai al club nerazzurro».

È morto martedì 26 ottobre all’età di 88 anni Umberto Colombo, storico calciatore della Juventus negli anni Cinquanta e dell’Atalanta negli anni Sessanta: entrò nel mito nerazzurro nel 1963, con la vittoria della Coppa Italia. Nato a Como il 21 maggio 1933, Colombo giocò nella Juventus per dieci anni, dal 1951 al 1961, poi l’approdo all’Atalanta dove rimase fino al 1966. Centrocampista, il numero chiave della sua carriera è il tre: sono tre infatti gli scudetti vinti, le Coppe Italia (la terza con l’Atalanta) e le presenze in Nazionale.

La figurina di Colombo

Dopo il calcio Colombo si dedicò al mestiere di assicuratore, ma la passione per il pallone non lo ha mai lasciato, una passione che aveva fin da piccolo: «Da bambino non desideravo altro che diventare un protagonista, magari in C con la maglia del Como», raccontava. Un sogno che è andato ben oltre per lui che ha sempre giocato «con passione ed entusiasmo, senza mai pormi un traguardo diverso dal più puro e schietto divertimento».

Nel video qui sotto, dagli archivi di Bergamo Tv, vediamo uno degli interventi di Colombo a TuttoAtalanta: «Sono molto legato all’Atalanta - raccontava ricordando il suo arrivo al club nerazzurro –. Quando dovetti lasciare la Juve, c’era la possibilità di andare alla Lazio, alla Sampdoria o all’Atalanta. Scelsi l’Atalanta perché la consideravo già allora una squadra di rango, di classe. Una scelta di cui non mi sono mai pentito».

