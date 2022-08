Atalanta, si intravede un raggio di sole quando mancano due settimane al via

Un raggio di sole sull’Atalanta quando mancano due settimane al pronti-via del campionato. Un paio gli aspetti positivi, sin qui, emersi. La prova convincente nell’ultimo weekend col Newcastle e l’arrivo (in attesa della sola ufficialità) di Lookman in aggiunta a Ederson. Procediamo con ordine. L’amichevole in Inghilterra, sia pure da prendere con il beneficio d’inventario considerato l’aspetto della sfida, ha emesso il verdetto di una prova, comunque, significativamente apprezzabile. Primo perché affrontata con un’antagonista di livello europeo, in uno stadio con 50 mila sostenitori locali (un centinaio i supporter nerazzurri) sugli spalti. Secondo perché, essendo ancora in piena fase di preparazione al prossimo torneo, si sono già riviste alcune delle tradizionali giocate da Atalanta. E non si potrà che migliorare in tempi ragionevolmente brevi. Tanto più che all’attuale organico mancano un difensore, un esterno di centrocampo e un attaccante goleador. Naturalmente gli operatori di mercato dovranno accelerare le trattative in corso che secondo indiscrezioni di massima affidabilità vanno ritenute a buon punto (su tutte l’ingaggio di bomber Pinamonti). Tornando al Newcastle, teniamo ben presente gli interventi di alto spessore di Sportiello schierato all’inizio con Musso subentrato verso metà ripresa. Come dire che Sportiello, almeno in partenza, sarebbe accostabile pressoché alla pari con l’argentino Musso confermato con la maglia atalantina. Disporre di una coppia di portieri di questa levatura equivale a garantire massima fiducia e tranquillità al’intero collettivo.