Atalanta, si riprende il 27 dicembre. Demiral, Hateboer e Pasalic in gruppo

Al Centro Bortolotti sono in programma due allenamenti e per l’occasione dovrebbero tornare in gruppo anche Merih Demiral e Hans Hateboer, finalmente recuperati dopo alcune settimane di lavoro differenziato. E martedì si dovrebbe ripresentare a Zingonia anche Mario Pasalic, che ha goduto di una settimana di riposo dopo il 3° posto con la sua Croazia ai Mondiali.