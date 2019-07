Atalanta, si rivede un super attacco

Muriel e Barrow fanno festa Sarà calcio d’estate sin che si vuole, ma nell’amichevole di martedì sera, in Gran Bretagna, contro il Norwich, l’attacco nerazzurro ci ha ricordato quello «super» del passato campionato.

Come dire che la cura-Gasprini sembra sempre valida. Da sottolineare la doppietta di Muriel, neo acquisto che sembra già a suo agio nei meccanismi della squadra, ma non ci scordiamo nemmeno degli altri due uomini andati a segno, Pasalic e Barrow. Il gioiello dell’attacco nerazzurro, Zapata ha giocato mezz’ora e non è andato a segno, ma i tifosi incrociano le dita perchè il fenomeno possa restare a Bergamo, non sono ancora sufficienti le rassicurazioni della società in merito per essere del tutto tranquilli. È vero che il mercato chiuderà i battenti solo il 2 settembre, ma veri e propri campanelli d’allarme, ovvero offerte monetarie irrinunciabili, per ora non sono ancora arrivate.

Rimanendo in tema offensivo riteniamo di stare tranquilli anche su Ilicic, altra pedina pregiata nerazzurra a cui la società a giorni prolungherà il contratto. C’è qualcuno, comunque che sostiene che siano in corso trattative per un altro attaccante da “panchina” ma di spessore se dovesse andare via Musa Barrow.

