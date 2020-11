Atalanta, slitta il volo per Liverpool

Problema tecnico: si parte alle 17.30 Slitta alle 17.30 la partenza dell’Atalanta alla volta di Liverpool da Orio al Serio (Bergamo), inizialmente prevista per il primo pomeriggio.

Slitta di qualche ora la partenza dei nerazzurri per Liverpool per la quarta giornata di Champions League prevista per le 15 di martedì 24 novembre e rinviata alle 17.30 per un problema al volo charter in partenza da Orio. L’Atalanta salta dunque gli allenamenti allo stadio di Anfield Road alla vigilia del match del gruppo D di Champions. Il terreno di gioco del Liverpool sarà anche il palcoscenico giusto per rimettersi in gioco e dimostrare a se stessi e agli altri che lo 0-5 del Gewiss Stadium è stata solo una tappa nel processo di crescita in Europa.

La squadra resta in sede a Zingonia fino al trasferimento in aeroporto. Confermata alle ore 20.15 italiane (19.15 ora locale) la conferenza stampa da remoto dell’allenatore Gian Piero Gasperini. La partita Liverpool-Atalanta verrà disputata mercoledì 25 novembre alle 21 allo stadio Anfield Road di Liverpool, e si giocherà a porte chiuse a causa delle restrizioni dovute alla pandemia per il coronavirus.

© RIPRODUZIONE RISERVATA