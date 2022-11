Atalanta, sovvertire il pronostico avverso: sgambetto alla favorita Inter?

Atalanta reduce dal non annunciato flop di Lecce; apoteosi per una Inter che ha asfaltato in casa il Bologna (6-1 il verdetto di San Siro). Alzi la mano chi non dà super favorita la squadra milanese nella sfida di domenica 13 novembre al Gewiss Stadium (inizio alle ore 12,30). Lo scrivente, però, non si associa al folto plotone di coloro che si arrendono ancor prima di giocare. Del resto ogni partita recita una storia a sé si dice. E, allora, perché non puntare sui nerazzurri che di regali ai tifosi ne hanno riservati in abbondanza soprattutto quando alla guida c’è il Gasp? A coniugare il bicchiere mezzo pieno parla la classifica che certifica l’accostamento a pari punti delle contendenti di domenica. Rispetto alla partita di Lecce, l’Atalanta si ripresenterà sul manto erboso con i titolarissimi in toto. In altre parole guai incorrere nell’errore di insistere sulle pedine solitamente parcheggiate in panchina. Capitan Toloi e soci usufruiranno dell’importante contributo dagli spalti di sostenitori tra i più appassionati d’Italia. Prepariamoci ad assistere ad un confronto altamente spettacolare considerata la qualità tecnica delle formazioni in campo. Ai box per infortunio Muriel, Zappacosta e con ogni probabilità De Roon.