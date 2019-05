Atalanta, squadra pigliatutto

Lo confermano cifre, gioco e atletismo È un’Atalanta pigliatutto a detta della stragrande maggioranza dei tifosi. Del resto anche le cifre parlano il medesimo linguaggio: quarto posto in classifica, squadra imbattuta nove volte in campionato e tre in Coppa Italia.

E per non farsi mancare nulla ecco il primato, in compagnia di sua maestà la Juventus, nei gol totalizzati alla straordinaria media di due a partita. Valore aggiunto ai numeri gioco e atletismo evidenziati dall’intero collettivo.Oltre, infine, all’eccezionale e compatto sostegno di supporter che non ricordiamo tali nel passato.

Insomma esistono i presupposti per fantasticare sugli entrambi obiettivi del momento: accesso alla Champions e riportare a Bergamo quella Coppa Italia che manca dal 2 giugno 1963 (alzò al cielo, allora, il trofeo sul manto erboso dello stadio milanese di San Siro capitan Piero Gardoni grazie alla tripletta di Angelo Domenghini, altro bergamasco doc, inflitta al favorito Torino).

Ma come sostiene il mister piemontese concentriamoci su un impegno per volta. A cominciare dalla prossima trasferta di Roma contro la Lazio. Sì, proprio, la formazione, combinazione del destino, che ci contenderà una settimana dopo, a casa sua, la stessa Coppa Italia. Un blitz domenica nella capitale consentirà a Papu Gomez e soci di blindare quel quarto posto, che se mantenuto sino alla fine del torneo, di farli volare nella rassegna internazionale che più conta.

