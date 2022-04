Atalanta, subito testa al Lipsia per dimenticare la sconfitta contro il Napoli

É un settimo posto fasullo considerando la partita in casa da recuperare col Torino. Come dire che in caso di vittoria ci ritroveremmo quinti, posizione in piena linea per la lotta alla qualificazione della prossima Europa League. Accantoniamo pure (quanto meno per il momento) la possibilità di riacciuffare il sogno Champions anche se dalla quarta, la Juventus, contando sulla vittoria nel recupero, ci separerebbero cinque lunghezze con altre sette sfide da giocare.