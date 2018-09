Atalanta, successo mondiale in Twitter

per la maglia neonati. Mandaci la tua foto Negli ultimi giorni non si contano i «cinguettii» di twitter lanciati da ogni parte del mondo per parlare della micro maglietta nerazzurra donata a ogni bambino nato in provincia di Bergamo. Mandaci la tua foto.

Un’iniziativa lanciata da Antonio Percassi nel 2010 e che continua con successo anche oggi, dopo quasi 100 mila nati in otto anni. Nessuna novità quindi per le famiglie bergamasche, ma un’assoluta sorpresa per le migliaia di tifosi che settimana scorsa hanno conosciuto questa operazione di marketing grazie al podcast inglese intitolato «Golazzo».

Stiamo parlando di una seguitissima trasmissione distribuita esclusivamente su internet con protagonisti due giornalisti esperti di serie A. È bastato che Golazzo parlasse (bene) dell’iniziativa nerazzurra per diffonderla a livello mondiale. Da sabato infatti si è registrato un vero e proprio boom di Tweet provenienti da ogni angolo del pianeta. Con la soddisfazione delle famiglie bergamasche che hanno ricevuto la maglietta e hanno una foto ricordo del loro bebè nerazzurro.

