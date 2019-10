Atalanta, terza a tre punti dalla vetta

E l’attacco è sempre più inarrestabile Consolidato il terzo posto in classifica. Riconfermarsi dopo la scorsa stagione non era per nulla facile, ma sino ad ora in campionato i nerazzurri sono dei veri e propri schiacciasassi.

Le prestazioni e la classifica inducono a pensare che nulla è più impossibile per questa Atalanta. Solo alcuni mesi fa coloro che osavano parlare di Champions venivano derisi, oggi, invece, nemmeno la corsa per la vetta è più un tabù, visto che dista solo tre lunghezze. Se guardiamo i numeri c’è da strabuzzare gli occhi: 18 gol, con una media di oltre 2,5 a partita, nettamente il miglior attacco del campionato sono un bottino incredibile, così come le 5 vittorie di cui 4 esterne, un pareggio e la sola sconfitta. E come se non bastasse, anche il gioco è stato sempre spumeggiante, dimostrando una condizione atletica già ottimale.

Un altro elemento da sottolineare è anche lo spirito dei giocatori in campo, è palpabile la determinata volontà di continuare a migliorarsi e non c’è nessuna intenzione di sedersi sugli allori. Il primo che non si accontenta è proprio Gian Piero Gasperini che col Lecce, sul 3-0 sbraitava in piedi dalla panchina al più piccolo errore dei suoi ragazzi.

Il punto di forza è sicuramente la propensione offensiva, solo nelle ultime tre giornate l’enorme quantità di tiri in porta si è tradotta nelle due le reti inflitte alla Roma, nelle quattro al Sassuolo e nelle tre di domenica al Lecce. Un buon auspicio a poter riconfermare il titolo di miglior attacco del campionato come nella passata stagione quando si arrivò alla stratosferica cifra di 77 reti.

