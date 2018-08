Atalanta, tifosi ottimisti ma prudenti

«70% di chance di passare il turno» Ecco i risultati del sondaggio sulla gara di ritorno degli spareggi di Europa league. Secondo i tantissimi lettori de L’Eco che hanno risposto i nerazzurri hanno il 70% di possibilità di passare il turno.

La prudenza non è mai troppa, soprattutto in una sfida difficile come quella che attende l’Atalanta giovedì prossimo a Copenaghen. La partita di andata degli spareggi di Europa league ha però mostrato le reali forze in campo: nerazzurri dominatori, danesi arroccati in difesa. Ci sono tutti i presupposti per guardare con ottimismo al ritorno della sfida dentro o fuori. Tecnicamente la squadra di Gasperini ha a disposizione molte più chance di passare il turno perché con qualsiasi pareggio con gol, dall’1-1 in poi, la rete fuori casa costituisce un vantaggio. È abbastanza scontato: sarà indispensabile segnare. Abbiamo lanciato un sondaggio per capire quali sono le sensazioni dei lettori de L’Eco. Hanno risposto in tantissimi, 2958, e con risultati abbastanza chiari. C’è ottimismo sì, insieme alla prudenza. Il 39% di chi ha risposto al sondaggio ritiene che l’Atalanta avrà il 70% di passare il turno. Un 25% invece crede che si riparta sostanzialmente da una situazione di parità e tutte e due possano giocarsela. Non manca chi è convinto che non ci sia storia: 90% e 100% di passare il turno. Pochissimi, solo 132 lettori pari al 4% del totale, ritiene che l’Atalanta abbia solo il 10% di approdare ai gironi di Europa league.

© RIPRODUZIONE RISERVATA