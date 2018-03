Atalanta, tifosi preoccupati dal mercato

No cessioni di «massa», c’è l’Europa Ancora due mesi di campionato e ancora da decidere il futuro della società orobica in piena lotta per riguadagnare l’accessso all’Europa League che si ripresentano i soliti «incubi» legati al mercato.

Nei momenti di sosta del campionato si torna subito a parlare di mercato, in questa fase si pensa già a quello estivo. I tifosi sono già preoccupati che la società possa cedere in massa i suoi più cari gioielli. Molte squadre si sono già fatte avanti per cercare di strappare qualche nerazzurro alla corte di Percassi. Cristante, Hateboer, Masiello, Ilicic e Freuler sono solo alcuni dei nomi che fanno gola a tanti club. La cessione è un’ipotesi ma non si concretizzerà, come non si è realizzata nemmeno l’anno scorso quando furono ceduti alla fine solo Conti e Kessi, entrambi acquistati dal Milan.

Non si mosse da Zingonia nemmeno la pedina più corteggiata (Gomez) che ottenne un rinnovo e un ritocco di contratto per restare. sappiamo già che dovremo dare l’addio a caldara e Spinazzola ma non ci saranno altre grandi cessioni, salvo clamorose sorprese. nessuna rivoluzione in vista, dunque. In caso contrario sarebbe un controsenso porsi l’obiettivo Europa League.

