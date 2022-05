Atalanta, Toloi osservato speciale in vista della gara di domenica 8 a La Spezia

Squalificato il portiere dello Spezia

Domenica a La Spezia non sarà in campo il portiere della squadra ligure Ivan Provedel. Il giocatore è stato squalificato per un turno dal giudice sportivo con la prova tv, dopo essere stato inquadrato mentre «proferiva un’espressione blasfema». Lo Spezia è in piena corsa per la salvezza, ma l’Atalanta deve vincere per alimentare la rincorsa a un posto in Europa. In questo momento i nerazzurri sono settimi a pari punti (56) con la Fiorentina, ma ottavi per effetto degli scontri diretti favorevoli ai viola e quindi virtualmente fuori dalla Conference League.