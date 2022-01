Atalanta-Torino, ecco le modalità di rimborso dei biglietti La società ha comunicato le modalità del rimborso dei biglietti di Atalanta-Torino, saltata per la mancata presentazione della squadra ospite, messa in quarantena dall’Asl di Torino, lo scorso giovedì 6 gennaio (16.30) al Gewiss Stadium di Bergamo.

L’Atalanta ha comunicato le modalità del rimborso dei biglietti non goduti per la prima giornata di ritorno col Torino, gara non disputata a causa della mancata presentazione della squadra ospite, messa in quarantena dall’Asl competente, lo scorso giovedì 6 gennaio (16.30) al Gewiss Stadium di Bergamo. I titoli d’ingresso sono annullati e rimborsati (escluse le commissioni di servizio Vivaticket) tramite storno sulla carta di credito, oppure accreditamento automatico della somma su conto corrente in caso di bonifico on line. Se acquistati nei punti vendita, i bigletti potranno essere rimborsati completando la procedura indicata al link https://shop.vivaticket.com/ita/rimborsi da venerdì 14 gennaio fino a domenica 23 gennaio 2022: l’unico codice da inserire è il sigillo fiscale, la sequenza alfanumerica posta dopo la dicitura “S.F.». Nei casi di biglietti acquistati scalando il credito del voucher di rimborso degli abbonamenti 2019/20, è previsto comunque un rimborso monetario (secondo le modalità sopra indicate) e non il riaccredito dell’importo speso sul Voucher. Per ogni ulteriore informazione si può scrivere a [email protected]

