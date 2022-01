Atalanta-Torino, il giudice sportivo: la gara saltata si deve giocare La decisione sul match non disputato lo scorso 6 gennaio per il focolaio Covid nel gruppo squadra granata. La data sarà decisa dalla Lega Serie A.

La partita Atalanta-Torino va giocata. Lo ha deciso il giudice sportivo della serie A, Gerardo Mastrandrea in merito al match non disputato lo scorso 6 gennaio per l’emergenza Covid. In sostanza, il provvedimento si basa sulla sussistenza della forza maggiore che ha impedito ai granata di presentarsi a Bergamo, cioè il provvedimento dell’Asl di Torino con le quarantene, dunque non può essere inflitto lo 0-3. Il giudice ha stabilito che il club granata non deve essere sanzionato per «la mancata disputa della gara in oggetto», rimettendo alla Lega Serie A «i provvedimenti necessari relativi alla disputa della gara medesima».

Per quanto riguarda Salernitana-Venezia e Fiorentina-Udinese, non disputate per lo stesso motivo, il giudice ha rinviato la decisione dando 7 giorni di tempo a Salernitana e Udinese per fornire ulteriore documentazione.

