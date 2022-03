Atalanta, torna il campionato. Arriva il Genoa e c’è aria di turnover

Dall’esaltante serata con il Bayer Leverkusen al match di campionato con il Genoa, delicatissimo in vista della rincorsa a un posto in zona Champions. L’Atalanta è tornata al lavoro a Zingonia e non è escluso che domenica al Gewiss Stadium (inizio alle ore 18), un po’ per necessità è un po’ per scelta, Gian Piero Gasperini possa fare ricorso al turnover.

Sì, perché le difficoltà incontrate in campionato a fronte dei successi sul palcoscenico continentale potrebbero portare l’ambiente nerazzurro a individuare proprio l’Europa League come obiettivo primario di questo scorcio finale della stagione, oltre che come via prioritaria per riconquistare quel diritto a disputare la prossima Champions League, dopo che le ultime vicende hanno reso meno praticabile la via del campionato. Sarà il campo a dirlo, ma qualunque sia il motivo è probabile che contro il Grifone ci sarà spazio per qualche novità nell’undici iniziale nerazzurro rispetto al confronto di Coppa con i tedeschi.

Zapata e Ilicic ancora assenti