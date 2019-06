Atalanta, tournée inglese

per preparare la Champions Manca ancora l’ufficialità ma il club in questi giorni sta organizzando Oltremanica una coda estera al ritiro estivo di Clusone.

Da Clusone all’Inghilterra: l’Atalanta è pronta ad afferrare l’ombrello, indossare la bombetta e spostarsi per una settimana Oltremanica. Il programma del ritiro 2019 è ancora in fase di pianificazione, ma iniziano a filtrare indiscrezioni: la più interessante viene dai dintorni di Londra e riguarda la tournée che il club nerazzurro sta organizzando per il periodo che seguirà il ritiro in Val Seriana. Non c’è ancora nulla di ufficiale, ma l’idea sta prendendo forma, tanto che in queste ore una delegazione atalantina sarebbe in missione nel Regno Unito per studiare strutture e dettagli logistici. Una coda estera del ritiro estivo come nel 2017 (allora fu in Svizzera), un test match in Inghilterra come nel 2015 (allora fu con il Queens Park Rangers). È probabile che l’Atalanta inizi il ritiro di Clusone tra il 10 e il 14 luglio e trascorra in Val Seriana due settimane. Dunque, il trasferimento in Gran Bretagna cadrebbe intorno al 25 luglio. Scopri su «L’Eco di Bergamo di mercoledì 12 giugno le tre amichevoli inglesi dell’Atalanta.

