Atalanta, trattative in corso per Soucek

Mercato in stand by in attesa del ritiro Trattative in corso su più fronti ma è tutto ancora da definire. Tutte le novità del calcio mercato nerazzurro su L’Eco di Bergamo.

Mercato in fase di evoluzione per l’Atalanta, che difficilmente arriverà al ritiro con la squadra in versione definitiva. Per ora ci sono poche novità: le new entry sono Mattiello e Reca , in attesa delle ufficializzazioni di Tumminello e Bettella. L’Atalanta deve innanzitutto scegliere dove spendere. L’investimento maggiore sarà per il centravanti, per l’ala oppure a centrocampo? Soucek dello Slavia Praga resta un obiettivo concreto: i cechi vogliono 5 milioni, i nerazzurri sperano di abbassare la cifra, ma al contempo devono guardarsi dalle offensive della Fiorentina, che per prima si era buttata sul giocatore. Iago Falque? Se ne parlerebbe eventualmente se Gomez dovesse essere conquistato dalla proposta della Lazio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA