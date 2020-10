Atalanta, tre mesi di stop per Caldara

Infortunio al tendine rotuleo: deve operarsi Il difensore di Scanzo dovrà sottoporsi a un intervento e resterà fermo per almeno due-tre mesi.

Stop per Mattia Caldara. Il difensore dell’Atalanta ha una lesione parziale al tendine rotuleo sinistro e dovrà sottoporsi a un intervento: secondo le prime informazioni, dovrà restare fermo per almeno due-tre mesi. Domani deciderà dove e quando operarsi. Per questo problema aveva saltato il Cagliari e perso la convocazione in Nazionale. Un guaio per il giocatore che stava acquisendo una certa continuità dopo un lunghissimo periodo lontano dal campo.





© RIPRODUZIONE RISERVATA