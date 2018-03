Verona-Atalanta 0-2 - Segui la diretta

Ilicic raddoppia dal dischetto La rincorsa all’Europa passa sonoramente da Verona dove l’Atalanta affronta l’Hellas per avvicinare la Samp, battuta dall’Inter nell’anticipo. Segui la cronaca in diretta della partita sul sito de L’Eco di Bergamo.

C’è Petagna, c’è Gomez e c’è pure Ilicic negli undici titolari che Gasperini ha deciso di mandare in campo contro il Verona. Un unico obiettivo: i tre punti, per continuare ad inseguire l’Europa league e avvicinare la Sampdoria battuta sonoramente dall’Inter. Nelle ultime giornate i ragazzi di Pecchia hanno battuto Fiorentina, Torino e Chievo Verona, di cui le ultime due consecutive, sintomo che i gialloblù sono vivi, si sono rialzati dopo mesi complicati e ora si sono rinseriti nel gruppone in lotta per non retrocedere: 6 squadre racchiuse in 4 punti, con il solo Benevento staccato sul fondo e la salvezza a due lunghezze. Attenzione quindi, perché sarà tutto tranne che una partita facile. Come sempre L’Eco di Bergamo vi propone la cronaca in diretta della partita.

PRIMO TEMPO

48’ - GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLL DI ILICIC!! Lo sloveno si presenta sul dischetto e insacca con sicurezza. Raddoppio fondamentale per i nerazzurri.

48’ - Calcio di rigore per l’Atalanta! Trattenuta in area.

47’ - Ancora una conclusione di Ilicic, deviata in angolo.

41’ - GOL DEL PAPU GOMEZ!!! Anzi no. Dopo il gol messo a segno dal Papu l’arbitro annulla grazie all’intervento del Var.

31’ - Ilicic ci prova da fuori area: palla alta.

23’ - Incredibile palo colpito dal Verona! Matos se ne va sulla destra, cross per Matos che colpisce male e colpisce il palo- La difesa poi sbroglia, ma che brivido per Berisha.

19’ - Fuga di Spinazzola sulla sinistra, cross al centro ancora per Ilicic che stoppa poi fa partire il sinistro: conclusione alta.

18’ - Punizione di Ilicic con uno schema inconsueto messo in pratica dai nerazzurri: tre giocatori davanti alla palla si allontanano proprio al momento del tiro. Sfortunatamente la palla viene deviata dalla barriera gialloblù.

7’ - Conclusione alta di Petagna.

5’ - L’Atalanta sfiora il raddoppio con Ilicic che se ne va sulla sinustra, ubriaca un difensore avversario e fa partire un sinistro respinto da Nicolas. Nerazzurri davvero in palla.

2’ - GOOOOOOOOOLLLLLL DELL’ATALANTA!!! Cristante sblocca subito la partita con un gran destro da dentro l’area. Il tiro del centrocampista goleador colpisce il palo e poi si insacca in rete.

2’ - Prima palla gol della partita per l’Atalanta. Cross di Ilicic per Petagna, interviene un difensore gialloblù.

1’ - Partita iniziata!

LE FORMAZIONI UFFICIALI

HELLAS VERONA: Nicolas; A. Ferrari, Caracciolo, Vukovic, Fares; Romulo, Calvano, Buchel, Verde; Matos, Petkovic.

ATALANTA: Berisha; Toloi, Palomino, Masiello; Castagne, Cristante, Freuler, Spinazzola; Iličić, Gomez; Petagna.

