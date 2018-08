Atalanta, tutti a tifare a Reggio: già 7 bus

Lunedì 20 l’esordio in A col Frosinone L’Atalanta è rientrata dalla trasferta più lunga della sua storia e da domenica è già con la testa su più fronti. Ecco tutti gli appuntamenti.

Di fatto la qualificazione anticipata (hai vinto 4-1 in trasferta...) consente a Gasperini e al suo staff di ottimizzare l’ultima parte della preparazione nel cammino verso il campionato (20 agosto) e gli impegni che seguiranno. Perché da giovedì prossimo sono in programma sei gare in 18 giorni, ma a questo punto la prima sarà giusto un’occasione per vedere all’opera chi gioca meno.

Poi dal 20 agosto al 2 settembre le prime tre gare di A e i due confronti (Copenaghen?) nel playoff europeo saranno fondamentali per il prosieguo stagione. E cinque gare in 14 giorni sono già da ritmi mozzafiato.

Prima c’è da pensare all’Europa: giovedì a Reggio Emilia (ore 20, diretta su Sky) il popolo nerazzurro non si ferma. Venerdì erano 3.800 i biglietti venduti. E siamo già al settimo bus allestito dal Club Amici. Come per ogni partita casalinga di Europa League, infatti, il Centro di Coordinamento dei Club Amici, in collaborazione con Ovet, organizza il trasporto in bus al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Partenze da Parre, ore 14, da Bergamo (Cristallo Palace ore 14,40) e da Dalmine (parcheggio piscine ore 14,30). Il prezzo del trasporto è 15 euro, info e prenotazioni al 329.2087668 (Ivan) o al 349.5468443 (Elisa). Ogni partecipante dovrà provvedere autonomamente all’acquisto del biglietto per la partita.

Ma non si finisce giovedì: ancora una settimana, e comincerà anche il campionato. Ora a Bergamo tengono banco i preliminari di Europa League, ma tra una settimana partirà la serie A. L’Atalanta, in campo a Reggio giovedì prossimo 16 agosto, nel ritorno con l’Hapoel Haifa, partirà giocando il primo posticipo del lunedì. Quindi nerazzurri in campo il 20 agosto, alle ore 20,30 allo stadio, contro il neopromosso Frosinone. Questo il programma completo del primo turno di serie A. Sabato 18 agosto: Chievo-Juventus (ore 18), Lazio-Napoli (20,30). Domenica 19 agosto (ore 20,30): Bologna-Spal, Empoli-Cagliari, Milan-Genoa, Parma-Udinese, Sampdoria-Fiorentina, Sassuolo-Inter, Torino-Roma (anticipo delle 18). Lunedì 20 agosto (ore 20,30): Atalanta-Frosinone.

