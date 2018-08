Atalanta, la formazione col Frosinone

Testa, cuore e qualità - Segui qui la diretta Atalanta-Frosinone di questa sera (ore 20,30 allo stadio, diretta tv sui canali 202 e 251 di Sky), ultima gara del 1° turno della serie A 2018/19, si può leggere da tanti diversi punti di vista, ma è anzitutto un’opportunità.

Gomez e soci, impegnati nella corsa all’Europa, cominciano la serie A contro rivali di certo motivati, ma sicuramente meno competitivi dei nerazzurri sul piano tecnico. Segui qui la diretta on line minuto per minuto.

Entrambe le squadre contano diverse assenze, il grande vantaggio dei ciociari – neopromossi e al 2° torneo di A negli ultimi 4 anni e nella loro storia – è di non avere niente da perdere. E per questo potranno giocare con grandi motivazioni. E non si pensi che l’Atalanta sia più avanti di preparazione, il Frosinone si è radunato appena 4 giorni dopo i nerazzurri. E non troveremo rivali «teneri»: sul piano caratteriale sono tosti.

Servirà quindi un’Atalanta vera, perché stasera non sarà una gita. Dopo le quattro sfide internazionali ben più alla portata,oggi i nerazzurri dovranno giocare una gara vera. Quindi atteggiamento giusto sul piano emotivo, coraggio nel fare la partita, capacità dei big (Gomez su tutti) di imporre la loro maggior qualità. In tal caso il Frosinone potrà solo arginare.

E il debutto in campionato contro il neopromosso Frosinone e la gara d'andata dello spareggio playoff di Europa League contro i danesi del Copenaghen saranno i temi principali della puntata di «TuttoAtalanta», la trasmissione sportiva dedicata ai colori nerazzurri in onda in diretta ogni lunedì in prima serata dalle ore 20.50 su Bergamo TV (canale 17 digitale terrestre - streaming www.bergamotv.it). Tra gli ospiti dello studio condotto da Matteo De Sanctis ci saranno il decano degli allenatori bergamaschi Nado Bonaldi, i giornalisti Alessandro Dell'Orto, Cesare Malnati e Roberto Belingheri.

È sempre aperta anche la sesta edizione del «Casting TuttoAtalanta» per il nuovo volto femminile della trasmissione: per partecipare alle selezioni basta mandare i propri dati personali (nome, cognome, età, residenza, numero di telefono e foto) via e-mail all’indirizzo di posta elettronica tuttoatalanta@bergamotv.it o con sms al 335.6969423 (obbligatoria la maggiore età).

Le formazioni

ATALANTA: Gollini; Toloi, Djimsiti, Masiello; Hateboer, de Roon, Freuler, Gosens; Pašalić; Barrow, Gomez. A disposizione: Berisha, Rossi, Valzania, Reca, Cornelius, Castagne, Pessina, Mancini, Ali Adnan, Zapata. Allenatore: Gian Piero Gasperini.

FROSINONE: Sportiello; Zampano, Goldaniga, Salamon, Krajnc, Molinaro; Chibsah, Maiello, Hallfredsson; Ciano, Perica. A disposizione: Bardi, Ghiglione, Soddimo, Ariaudo, Matarese, Brighenti, Cassata, Capuano, Besea, Beghetto, Crisetig, Pinamonti. Allenatore: Moreno Longo.

ARBITRO: Marco Piccinini di Forlì; assistenti Fabiano Preti di Mantova e Domenico Rocca di Vibo Valentia; IV Ufficiale Rosario Abisso di Palermo; V.A.R. Michael Fabbri di Ravenna; A.V.A.R. Alessandro Lo Cicero di Brescia.

