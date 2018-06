Atalanta, è ufficiale: ecco Tumminello

Spunta l’ipotesi Jankto dall’Udinese L’Atalanta ha ufficializzato l’acquisto di Tumminello, scopri chi è nell’intervista video. E avanza l’ipotesi del giocatore ceco dell’Udinese.

Con una nota ufficiale sul proprio sito, l’Atalanta ha ufficializzato l’acquisizione a titolo definitivo di Marco Tumminello dalla Roma con diritto di ricompra per le stagioni 2019-2020 e 2020-2021. Nato a Erice il 6 novembre 1998, l’attaccante mancino reduce dalla stagione in prestito al Crotone era in giallorosso dall’epoca dei Giovanissimi Nazionali dopo le prime esperienze nel Trapani e nel Palermo. L’esordio in serie A risale al 6 gennaio 2016 sul campo del Chievo, mentre nella scorsa stagione Tumminello ha segnato 3 gol in 10 presenze, rimanendo fuori per diversi mesi a causa della lesione del crociato anteriore destro, di cui 1 proprio nel 5-1 dei bergamaschi al Crotone il 20 settembre scorso.

«I tifosi caldi mi piacciono, voglio partire bene per finire bene». Sul sito ufficiale dell’Atalanta è comparsa una video intervista al neo attaccante Marco Tumminello: «Sono contento per la mia nuova avventura, questa è la piazza giusta per rilanciarmi dopo il grave infortunio della scorsa stagione», le sue prime dichiarazioni. Reduce dall’esperienza crotonese, Tumminello si ritrova in una squadra in Europa League per la seconda stagione di fila: “E’ costruita molto bene, ha i giocatori e lo staff adatto a prepararli - ha proseguito -. Spero che ci toglieremo molte soddisfazioni: qui ci sono le potenzialità, il gruppo, lo staff e tutto ciò che un giovane possa desiderare».

Jakub Jankto

(Foto by Italpress)

Un nuovo nome, invece, esce dal calciomercato è quello di Jakub Jankto, 22enne centrocampista dell’Udinese e della nazionale ceca. Il suo ingaggio sarebbe alto ma verrebbe considerato come un investimento promettente per il futuro.

