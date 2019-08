Atalanta, ultima gara inglese

Stasera c’è il Leicester City Stasera alle 20,30 ora italiana ultima sfida inglese per l’Atalanta: c’è il Leicester City. Nessuna diretta tv o streaming.

L’Atalanta gioca stasera al King Power Stadium, lo stadio dei sogni, contro il Leicester City (20,30 ora italiana). Purtroppo l’ultima e più interessante sfida della tournée dei nerazzurri in Gran Bretagna non sarà visibile in Italia: nessuna emittente televisiva si è garantita i diritti e il live streaming di Lcfc Tv, il canale ufficiale del club inglese, è visibile soltanto in Inghilterra.

Per l’Atalanta il Leicester è indiscutibilmente l’antagonista più duro del trittico e rappresenta un test intrigante in chiave Champions: giocare bene qui vorrebbe dire che i bergamaschi vantano uno spirito europeo non indifferente. Quanto allo schieramento di partenza di stasera, ci sono molte ipotesi in ballo. Finora hanno giocato sempre da titolari sei giocatori: Gollini in porta, Palomino a Masiello in difesa, de Roon a centrocampo, Gomez e Ilicic in attacco. Il reparto con meno alternative è la difesa, anche perché Toloi ha problemi muscolari (ieri si è allenato parzialmente) e Ibanez, un osservato speciale, è stato impiegato con il contagocce, segno che forse Gasp lo valuta ancora acerbo. Quello con maggiore scelta è diventato l’attacco, con Muriel e Zapata abili e arruolati. Ilicic si è ripreso dal mal di schiena e si è allenato regolarmente. Vedremo se giocherà dal 1’, mentre potrebbe essere la prima di Malinovskyi titolare in Gran Bretagna.

La probabile formazione (3-4-1-2)

Gollini; Djimsiti, Palomino, Masiello; Castagne, de Roon, Freuler, Gosens; Gomez; Ilicic, Zapata. All. Gasperini.

