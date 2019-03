Atalanta, ultime due gare a Reggio Emilia

Ecco tutte le informazioni per gli abbonati A causa dell’inizio dei lavori di ristrutturazione dello stadio di Bergamo, i nerazzurri giocheranno al Mapei Stadium di Reggio Emilia le ultime due gare casalinghe di campionato con Genoa e Sassuolo. Tutte le info per biglietti e abbonati.

A seguito degli imminenti lavori di riqualificazione che interesseranno lo stadio di Bergamo, Atalanta B.C. comunica che le ultime due partite casalinghe del campionato di Serie A TIM 2018-2019, Atalanta-Genoa in calendario il 12 maggio 2019 con inizio alle 15 e Atalanta-Sassuolo in calendario il 26 maggio 2019 con inizio alle 15 (per entrambe le gare data e orario sono da confermare), si giocheranno al Mapei Stadium di Reggio Emilia.

Nei prossimi giorni, con successivo comunicato, verrà resa nota la data di inizio lavori allo stadio di Bergamo e altri dettagli relativi alla riqualificazione.

Modalità di accesso al mapei stadium per i possessori di abbonamento valido per il campionato di serie a tim 2018-2019 dell’atalanta.

Gli ABBONATI 2018-2019 in CURVA PISANI (Curva Nord Stadio Atalanta - Bergamo) con abbonamento caricato su Dea Card potranno scegliere un posto al Mapei Stadium all’interno del settore denominato CURVA ATALANTA o in qualsiasi altro settore (in base alla disponibilità e fino ad esaurimento dei posti) caricando il titolo d’accesso in modalità digitale, ovvero sulla Dea Card.

Gli ABBONATI 2018-2019 DI TUTTI GLI ALTRI SETTORI DELLO STADIO DI BERGAMO con abbonamento caricato su Dea Card potranno scegliere un posto in tutti i settori del Mapei Stadium (in base alla disponibilità e fino ad esaurimento dei posti), fatta eccezione per il settore denominato “Curva Atalanta”, caricando il titolo d’accesso in modalità digitale, ovvero sulla Dea Card.

Gli abbonati che non avranno preventivamente caricato sulla Dea Card i titoli d’accesso per le due gare, Atalanta-Genoa e Atalanta-Sassuolo, non potranno accedere all’impianto nemmeno presentando l’abbonamento in loro possesso. I tagliandi digitali caricati correttamente sulla Dea Card saranno infatti gli unici documenti riconosciuti agli ingressi.

Le modalità (il costo del servizio Ticketone sarà di € 0,01) per caricare il diritto di accesso al Mapei Stadium sono le seguenti: collegarsi al link: https://sport.ticketone.it/; inserire numero della Dea Card su cui è caricato l’abbonamento 2018-2019 come codice promozionale per procedere all’acquisto; scelta del posto disponibile abbinato all’abbonamento (nelle modalità di cui sopra).

DATA PARTENZA SERVIZIO: martedì 2 aprile alle 12

DATA CHIUSURA SERVIZIO: giovedì 2 maggio alle 18

Per eventuali problematiche relative al caricamento del diritto di accesso al Mapei Stadium sulla Dea Card, si invita a mandare una mail all’indirizzzo abbonamenti@atalanta.it indicando numero della Dea Card e settore nel quale si desidera accedere.

I possessori di abbonamento tradizionale “EX VOUCHER” di Curva Pisani (NORD) e Curva Morosini (SUD) non dovranno compiere nessuna operazione di scelta del posto. Potranno accedere al Mapei Stadium SOLO ed ESCLUSIVAMENTE nel settore denominato “Curva Atalanta”, presentandosi ai varchi di accesso con il proprio abbonamento (ex Voucher).

Non sarà necessario compiere nessuna operazione preliminare.

La promozione è valida solamente per gli abbonamenti al campionato di Serie A TIM 2018-2019 dell’Atalanta. Il cambio nominativo sarà vietato su tutti i titoli.

Il giorno della gara sarà possibile la stampa del titolo sostituivo solo ed esclusivamente a seguito di regolare denuncia di furto/smarrimento da presentarsi presso la biglietteria del Mapei Stadium.

Info biglietti atalanta-genoa e Atalanta-Sassuolo: vendita libera

Eventuali biglietti residui verranno messi in vendita dalle 12 di venerdì 3 maggio.

PREZZI PER LA SINGOLA PARTITA ATALANTA-GENOA

SETTORI INTERO RIDOTTO

Tribuna d’Onore€ 230 + € 10 prevendita---

Tribuna Centrale€ 120 + € 10 prevendita€ 90 + € 10 prevendita

Tribuna Laterale€ 90 + € 10 prevendita€ 70 + € 10 prevendita

Tribuna Est Atalanta€ 85 + € 5 prevendita€ 55 + € 5 prevendita

Curva Atalanta€ 18 + € 2 prevendita€ 14 + € 2 prevendita

Curva Ospiti€ 18 + € 2 prevendita€ 14 + € 2 prevendita

PREZZI PER LA SINGOLA PARTITA ATALANTA-SASSUOLO

SETTORI INTERO RIDOTTO

Tribuna d’Onore€ 230 + € 10 prevendita---

Tribuna Centrale€ 120 + € 10 prevendita€ 90 + € 10 prevendita

Tribuna Laterale€ 90 + € 10 prevendita€ 70 + € 5 prevendita

Tribuna Est Atalanta€ 85 + € 5 prevendita€ 55 + € 5 prevendita

Curva Atalanta€ 18 + € 2 prevendita€ 14 + € 2 prevendita

Curva ospiti€ 18 + € 2 prevendita€ 14 + € 2 prevendita

© RIPRODUZIONE RISERVATA