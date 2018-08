Atalanta, un futuro tutto da giocare

Sabato su L’Eco editoriale di Stromberg Sabato nell’edizione de L’Eco di Bergamo in edicola ci sarà un editoriale di Glenn Stromberg, indimenticato capitano nerazzurro e ora commentatore per la tv svedese.

Giovedì ha sofferto, come tutti i tifosi atalantini, davanti alla televisione. Lo storico capitano nerazzurro Glenn Stromberg ha provato anche a commentare l’eliminazione dell’Atalanta, ma si è dovuto fermare. «Finisco adesso perché sto male» - si legge nel Tweet a fine partita. Smaltita l’amarezza, racconterà il suo pensiero sul futuro nerazzurro in un editoriale su L’Eco di Bergamo in edicola sabato 1 settembre.

