Atalanta, un nuovo positivo nel gruppo squadra Mercoledì, al Gewiss Stadium di Bergamo, la squadra di Gasperini sarà impegnata nell’ottavo di Coppa Italia in partita secca contro il Venezia.

Salgono a quattro i casi di Covid-19 nell’Atalanta. Dopo i tre annunciati alla vigilia dell’impegno domenicale di campionato contro l’Udinese, nella mattinata di martedì 11 gennaio la società nerazzurra ne ha reso noto un altro. «Atalanta B.C. comunica che un membro del gruppo squadra è risultato positivo al Covid-19 dopo i tamponi eseguiti ieri. La società ha attivato tutte le procedure previste dal protocollo in vigore e informato le Autorità per le procedure correlate», si legge sul sito ufficiale. Domani, al Gewiss Stadium di Bergamo, la squadra di Gasperini sarà impegnata nell’ottavo di Coppa Italia in partita secca contro il Venezia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA