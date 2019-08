Atalanta, una realtà ormai consolidata

Lo confermano bilanci e risultati sul campo Quarto, settimo addirittura terzo, sono i risultati incredibili dell’Atalanta negli ultimi tre campionati. Una continuità di altissimo livello che fa della squadra orobica ormai una certezza di alta classifica al pari di squadre blasonate.

A dimostrarlo ci sono i risultati ma anche una società da tempo a posto con i bilanci (figlia di azionisti che non risparmiano sugli investimenti) e uno stadio di proprietà che sarà completamente rinnovato entro due anni. In altri termini si ha a che fare con una società che ha cambiato pelle per consistenza gestionale e per risultati negli ultimi anni.

Non sono giudizi esagerati se pensiamo a tutti gli elementi che abbiamo elencato. Un’altra conferma sono le decisioni prese sino ad ora nel mercato estivo, tanto per cominciare la conferma di Gian Piero Gasperini alla guida tecnica che rappresenta una garanzia per la continuità del progetto, poi un parco giocatori già delineato senza aver cedute le grandi firme della scorsa stagione. Infatti, mancano all’appello solo due-tre pedine delle quali quella importante chiamata a sostituire il titolare Mancini in difesa. Per il resto l’aver blindato in attacco il trio delle meraviglie, Gomez, Ilicic, Zapata e con gli ingaggi di Muriel e Malinovskiy non può che essere un ottimo viatico per onorare tutti gli impegni della prossima stagione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA