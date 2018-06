Atalanta, una settimana al raduno

Su «L’Eco» l’analisi reparto per reparto Una settimana al via, con qualche certezza e tante incognite. Mercoledì prossimo, l’Atalanta si tufferà nella nuova stagione, ma la sua versione attuale è ancora ibrida.

Ci sono parecchie situazioni da chiarire, tra chi è destinato all’addio e chi è in bilico, perché è di troppo o perché è al centro del mercato: tutto questo, aspettando più di un mister X. L’Atalanta che partirà il 4 luglio non sarà quella che affronterà la prossima stagione: molto deve ancora succedere, anche dopo l’inizio del ritiro. In questo momento, le certezze principali sono al centro, della difesa e del centrocampo: ecco, ruolo per ruolo, la situazione attuale, con i papabili che potrebbero partire per il ritiro di Rovetta. A loro potrebbe poi essere aggiunto qualche Primavera e qualcuno degli elementi che rientrano dai prestiti (i quali, principalmente, si alleneranno a Zingonia, in attesa di una nuova sistemazione).

