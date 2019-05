Atalanta, una squadra da record

Caccia alla Champions col Sassuolo Una squadra da record quella guidata da Gian Piero Gasperini e da Papu Gomez. Ecco i motivi per cui può puntare alla Champions: l’analisi di Arturo Zambaldo.

C’è chi fa gli scongiuri sul raggiungimento della super ambita e meritata qualificazione dei nerazzurri alla Champions (sarebbe la prima volta assoluta dal 1907, data di costituzione della società). D’accordo la scaramanzia, per parecchi, potrebbe avere il suo peso. Al tempo stesso, però, come è possibile disconoscere le qualità competitive del Papu Gomez e quelle non meno di mister Gian Piero Gasperini? Elenchiamole tutte d’un fiato: terzo posto in compagnia dell’Inter (partito deciso a contrastare la vetta all’undici dell’ex Massimiliano Allegri); attacco più prolifico del campionato (davanti persino a sua maestà la Juventus) giocate spettacolari dal pronti via al termine di ogni match e una straordinaria condizione atletica nonostante manchino solo novanta minuti (più eventuale recupero) al termine della stagione sportiva.

Ma non dimentichiamo l’esercito di supporter fedeli e appassionati all’ennesima potenza i quali anche domenica sera allo stadio Mapei seguiranno i nerazzurri in massa. Insomma, un cocktail di prelibati ingredienti in grado di affascinare anche coloro non associati al tifo nerazzurro. Attenzione, c’è ancora la posta in palio di domenica a Reggio Emilia contro il Sassuolo che usufruirà di un inedito fattore campo. Pure in questo caso da non dimenticare che la Dea in trasferta ha già blindato i più copiosi risultati nel corrente torneo. In altre parole giostrare in casa o fuori non cambia, praticamente, nulla in questa meravigliosa formazione.

