Atalanta, Varnier fuori sei mesi

Si rompe il crociato in allenamento La sfortuna si accanisce sul giovane neo acquisto atalantino, arrivato per sostituire Caldara.

Nemmeno il tempo della firma del contratto, della presentazione della squadra allo stadio e qualche giorno in ritiro a Rovetta che l’ultimo acquisto nerazzurro, il 22enne Marco Varnier si è rotto il legamento crociato del ginocchio e starà fuori almeno sei mesi. Una tegola per l'Atalanta che contava su di lui per sostituire il centrale difensivo Mattia Caldara. A questo punto la società probabilmente dovrà tornare sul mercato anche per cercare di coprire quella posizione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA