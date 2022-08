Atalanta verso il test di Valencia. Demiral ancora fermo

In attesa di novità dal mercato (dove ci sono lavori in corso sia in entrata che in uscita) l’Atalanta prosegue il lavoro sul campo a Zingonia per quella che di fatto è l’ultima settimana di precampionato: da lunedì prossima, infatti, il lavoro ripartirà con i ritmi dettati dalla scadenza dell’impegno agonistico ufficiale. Sono sempre due i giocatori che si allenano a parte. Davide Zappacosta è fermo ai box sin dall’inizio del ritiro e continua a svolgere un lavoro differenziato seguendo il solito piano specifico di recupero dall’infortunio al retto femorale. Merih Demiral – che ha saltato il viaggio in Inghilterra per la sfida al Newcastle di venerdì scorso a causa di un fastidio al ginocchio – non preoccupa, ma non è ancora giunto il momento del suo rientro in gruppo, che pure non sembra lontano. Oggi l’Atalanta continuerà a lavorare sui prati di Zingonia con una seduta pomeridiana a porte chiuse in vista della prossima amichevole internazionale in Spagna con il Valencia (sabato 6 agosto, ore 21) che dovrà fornire risposte attendibili sui progressi a livello tattico e fisico del gruppo. Mancano ormai dieci giorni al via del campionato che per i nerazzurri scatterà sabato 13 agosto contro la Sampdoria a Marassi (fischio d’inizio alle 18,30). A tal proposito, in una nota apparsa sul sito ufficiale dell’Atalanta, è stato annunciato che secondo quanto comunicato dalla Sampdoria, i biglietti del settore ospiti sono da ieri a disposizione dei tifosi atalantini. Al momento, in attesa di determinazione Onms (Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive), i biglietti potranno essere acquistati dai soli possessori di Dea Card. Il prezzo del biglietto è di € 15. Il circuito di vendita è TicketOne.