Atalanta verso la sfida col Valencia

Martedì con «L’Eco» un super inserto Champions League, il 18 febbraio con il quotidiano in edicola uno speciale di 24 pagine tutto dedicato all’evento.

Domani sera, 15 febbraio, l’Atalanta cercherà di battere la Roma e di mettere così un piede nella Champions della prossima stagione. Pochi giorni dopo, mercoledì 19 a San Siro (fischio d’inizio alle 21), affronterà l’appuntamento più alto della sua storia: l’andata degli ottavi della Champions League contro il Valencia. L’attesa cresce di ora in ora, man mano che si avvicina il gran giorno, e per ingolosirvi ancor di più stiamo preparando un inserto speciale di 24 pagine tutto dedicato all’evento.

La copertina dell’inserto

Inserto che sarà in edicola martedì 18, all’interno del giornale. Nel nostro speciale troverete tutto quello che serve sapere su questa sfida, il cui ritorno si giocherà in Spagna martedì 10 marzo: le ultime notizie in vista del primo round a Milano, il cammino che ha portato l’Atalanta sin qui, gli avversari ai raggi X e la loro storia, ma anche le imprese europee dei nerazzurri nel passato e poi altri approfondimenti e interviste che non vi anticipiamo per non togliervi il gusto della sorpresa. Poi tutti a tifare Atalanta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA