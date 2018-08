Atalanta verso l’esordio col Frosinone

Zapata e Gomez davanti, Berisha in porta Doppio allenamento (mattino e pomeriggio) per l’Atalanta in vista dell’esordio in campionato di lunedì a Bergamo contro il Frosinone.

Doppio allenamento (mattino e pomeriggio) per l’Atalanta in vista dell’esordio in campionato di lunedì alle 20,30 a Bergamo, contro il Frosinone. Per il match contro l’undici ciociaro mister Gian Piero Gasperini non potrà utilizzare Ilicic (sempre alle prese con una infezione) e il lungo degente Varnier (legamento al ginocchio). Difficilmente la squadra si avvarrà di Rigoni e Ali Adnan entrambi ingaggiati nell’ultimo giorno del mercato estivo. Verrà utilizzato, invece, con ogni probabilità in corsa il centrocampista esterno Pasalic. In avanti opereranno, con ogni probabilità Zapata e Gomez. In porta si contendono la maglia l’esperto Berisha e lo scalpitante Gollini. Se ne saprà di più dopo la seduta di rifinitura di domani pomeriggio a Zingonia. Probabile formazione (3-4-1-2): Berisha; Toloi, Palomino, Masiello; Hateboer, Freuler, De Roon, Gosens; Pessina; Zapata, Gomez.

© RIPRODUZIONE RISERVATA