Atalanta, voci di mercato

Tranquilli, il Papu non si tocca La voce circolata in settimana sui social di un’offerta del Liverpool è seccamente smentita dalle due società.

È il caso di tranquillizzare i tifosi atalantini: il Papu non si muove da Bergamo. Vale la pena ribadirlo dopo che in settimana la notizia di una fantomatica offerta del Liverpool per avere il trequartista argentino subito in organico, ha fatto il giro dei social. Bufale a buon mercato. Perché mai la dirigenza di punto in bianco avrebbe preso in considerazione l’opportunità di mettere il giocatore sul mercato invernale. Proprio di questi tempi, poi, visto che la squadra è in corsa sui tre noti obiettivi: qualificazione in campionato per bissare l’accesso alla League nella prossima stagione sportiva; fasi finali di Coppa Italia e della stessa rassegna europea.

Da quanto risulta non c’è mai stata la richiesta del Liverpool né alla società, né al giocatore quindi inutile soffermarsi ancora sull’argomento. Molto meglio girare pagina e parlare di cose concrete a cominciare dal fatto che il Papu da circa un mese è tornato sui livelli di rendimento della passata stagione, coronando l’inizio del nuovo anno con una prestazione maiuscola nell’ultimo blitz di campionato a Roma. Per non parlare della rete messa a segno a Napoli negli ottavi di Coppa Italia. Impossibile, dunque, preoccuparsi per un’eventuale cessione.

