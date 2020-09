Atalanta, voucher per il rimborso abbonati

A giorni le modalità di richiesta L’Atalanta ha preannunciato ai propri abbonati nella stagione 2019-20 che nei prossimi giorni saranno pubblicate le modalità di richiesta del rimborso del corrispettivo delle partite disputate a porte chiuse a seguito delle decisioni delle autorità governative a causa del Covid-19.

Saranno emessi per l’occasione «voucher per l’acquisto di biglietti e/o abbonamenti esclusivamente per eventi organizzati dall’Atalanta, utilizzabile entro 18 mesi dall’emissione, in conformità a quanto previsto dall’art.216, comma 4 della Legge 17 luglio 2020, n. 77, di conversione del D.L. legge 19 maggio 2020, n. 34, c.d. Decreto Rilancio». I costi di emissione del voucher, specifica la nota sul sito ufficiale, saranno a carico di Atalanta e non saranno previste commissioni a carico degli abbonati che dovessero richiederlo.

«La decisione della Società, nel rispetto delle normative vigenti, vuol venire incontro agli abbonati 2019-2020 in un periodo di grande emergenza sanitaria che ha profondamente segnato la nostra città», precisa il comunicato.

Gli incontri oggetto del rimborso sono Atalanta-Sassuolo (21 giugno), Atalanta-Lazio (24 giugno), Atalanta-Napoli (2 luglio), Atalanta-Sampdoria (8 luglio), Atalanta-Brescia (14 luglio), Atalanta-Bologna (21 luglio) e Atalanta-Inter (1 agosto)

