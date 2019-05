Atalanta, «We are the champions»

Inserto speciale di 96 pagine de «L’Eco» Un inserto speciale di 96 pagine per raccontare questa stagione mitica dell’Atalanta fino all’ingresso in Champions League. Lo trovate giovedì 30 maggio in edicola con «L’Eco di Bergamo».

Giovedì 30 maggio appuntamento speciale in edicola con un inserto de «L’Eco di Bergamo» dedicato alla fantastica stagione dell’Atalanta che si è chiusa domenica con uno storico terzo posto e la qualificazione alla Champions League. Non a caso l’inserto, in regalo domani con «L’Eco di Bergamo», è intitolato «We are the Champions»: 96 pagine con editoriali, analisi della stagione da poco conclusa, servizi di ogni tipo, le pagelle di una stagione e prospettive future. In poche parole 96 pagine per rivivere una stagione che ha portato l’Atalanta in alto come mai in 112 anni di storia.

