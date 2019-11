Atalanta, Zapata in partenza

In Spagna per curarsi Zapata in Spagna. La notizia sta girando sui Social e il calciatore sarà in Spagna per curare l’infortunio.

Zapata ancora ko e lo aveva confermato anche mister Gasperini: «Non è ancora guarito, con la Dinamo non ci sarà». Nella giornata di martedì 26 novembre sarebbe infatti prevista la partenza del giocatore per la Spagna: è qui che si curerà dopo l’infortunio all’adduttore che l’ha lasciato al palo nell’ultimo mese e mezzo. Non si ha una data del recupero, si ipotizzano due settimane, ma ci vorrà tempo per avere una certezza sul rientro in campo.

