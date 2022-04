Atalanta, Zapata l’arma in più contro il Verona

Duvan, nonostante le poche partite sin qui disputate, è al pari di Pasalic il capocannoniere dell’undici allenato da Gian Piero Gasperini con nove reti all’attivo. Se poi verrà schierato in coppia con il connazionale Muriel il reparto offensivo non potrà che trarne indubbi vantaggi. C’è infatti assoluto bisogno di tornare alla vittoria, la classifica langue da troppe settimane.

Del resto siamo ancora in corsa per un posto in Europa e questo l’ultimo obbiettivo di una stagione di alti e bassi che ha visto i nerazzurri soccombere nelle coppe e perdere terreno in campionato. I diciotto punti ancora disponibili ci portano a ragionare con ottimismo. Anche il calendario è dalla parte di capitan Toloi e soci visto che tranne il Milan le altre sei avversarie sono tutte ampiamente alla portata.