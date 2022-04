Atalanta, Zapata migliora. Ma a Reggio Emilia centrocampo da inventare

Confortata dalla buona prestazione e dalle indicazioni positive sulle condizioni di Duván Zapata (subito in partita al suo rientro in campo dopo tre mesi e mezzo di assenza per infortunio) l’Atalanta si è rimessa al lavoro a Zingonia in vista del prossimo impegno di un calendario che non concede tregua. Domenica alle 15 i nerazzurri saranno di scena in campionato sul campo del Sassuolo, al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Molto difficile la presenza di Remo Freuler, uscito per infortunio giovedì sera in Germania e sottoposto agli esami necessari per stabilire la natura del suo dolore al muscolo flessore destro: l’impressione è che si sia fermato in tempo, quindi non dovrebbe trattarsi di nulla di grave.