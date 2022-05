Atletica, impresa Caironi: record del mondo nei 100 metri

Il Prefontaine Classic di Eugene, una delle tappe più importanti della Wanda Diamond League di Atletica leggera, sarà ricordato a lungo. Non solo perché nel programma hanno trovato spazio due Azzurre volate per la prima volta oltreoceano per gareggiare sui 100 metri paralimpici T63 al femminile, ma anche per la nuova strabiliante impresa di Martina Caironi.