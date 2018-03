Balotelli contro il neo senatore Iwobi

«Stop invasione? Vergogna» Quella foto con Matteo Salvini e la maglia con scritto «Stop invasione» proprio non è andata giù a Mario Balotelli che non ha perso l’occasione per alimentare le polemiche sull’elezione a senatore per la Lega di Toni Iwobi

Quella foto con Matteo Salvini e la maglia con scritto «Stop invasione» proprio non è andata giù a Mario Balotelli che non ha perso l’occasione per alimentare le polemiche sull’elezione a senatore per la Lega di Toni Iwobi. Il calciatore del Nizza attacca il primo senatore di colore della storia italiana e in un post su Instagram scrive: «Forse sono cieco io o forse non gliel’hanno detto ancora che è nero. Ma vergogna!». Il post è stato pubblicato ieri 6 marzo nelle «story» di Instagram, quelle che scadono inesorabilmente dopo 24 ore, se non le catturi in tempo con uno screenshot. Iwobi è responsabile tra l’altro delle politiche migratorie per il Carroccio. Nessuna replica da Iwobi.

Nell’intervista pubblicata oggi, mercoledì 7 marzo, sull’Eco di Bergamo parla proprio di quell’hashtag #stopinvasione e chiarisce: «Io voglio un’immigrazione regolare. Noi leghisti vogliamo risanare l’immigrazione, la vogliamo controllata, non siamo contro le persone, ma contro gli irregolari, i clandestini».

