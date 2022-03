Basket, a Treviglio arriva LaMarshall Corbett

È ufficiale: lo statunitense LaMarshall Corbett è stato ingaggiato sino al termine della corrente stagione sportiva dalla Mascio di Treviglio. L’ha spuntata su Uglietti, in forza al Napoli, da circa un mese contattato dal sodalizio della Bassa Bergamasca. Corbett è una guardia di 190 centimetri ed ha 34 anni. In Italia ha indossato la maglia di sette club di serie A2 iniziando a giocare a Treviso nella massima divisione nazionale. Fino alla scorsa settimana era il punto di forza di Orzinuovi (A2), la risoluzione del contratto è arrivata domenica scorsa proprio alla vigilia della sfida con la Mascio, vinta agevolmente dalla stessa. Per coach Michele Carrea si tratta di un regalo coi fiocchi: Corbett gli porterà fior di canestri oltre ad una rotazione della rosa arricchita in maniera adeguata. Da ricordare che con la perdita dell’americano Potts per la nota vicenda legata al doping, la Mascio aveva subito provveduto all’acquisto di Sollazzo, altra pedina eccellente che sta dando un adeguato contributo all’intero collettivo. Corbett rinforza pertanto un roster già di per sé votato a conseguire risultati di rilievo. La squadra della Bassa Bergamasca attualmente occupa la quarta posizione della classifica: evidente che con l’aggiunta di Corbett le ambizioni salgono eccome di colpo.