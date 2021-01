Basket A2, Bergamo fuori l’orgoglio

Arriva il derby con l’Orzinuovi C’è l’incubo della settima sconfitta consecutiva. Sì perchè a far visita giovedì 7 gennaio (ore 20,30) al PalaAgnelli ci sarà Orzinuovi.

Per smentire i pronostici si dovrebbe concretizzare una partita perfetta da tutti i punti di vista. Oltre all’aspetto tecnico la squadra di coach Marco Calvani dovrà aggiungere una gran voglia di centrare la prima vittoria in questo disastrato inizio di campionato.

Insomma, ci si deve aggrappare a tutto, compresa la legge dei grandi numeri che in tali situazione diventa impossibile ignorare. Un inizio nero e inaspettato. Ci si poteva attendere qualche sconfitta, ma non sette di fila.

Orzinuovi affronta la Withu carica di quattro successi figli di prestazioni molto convincenti, ne sa qualcosa la Cassa Rurale Treviglio rispedita a casa con un eloquente 108-97.

Nelle fila del quintetto bresciano milita l’ ex Hollis protagonista numero uno della storica salvezza di tre stagioni or sono con coach Gianfranco Sacco. Hollis, tanto per gradire, ha siglato diciannove punti nella sfida vinta domenica in casa contro Trapani. Bergamo alla sirena si presenterà con il roster al completo.

