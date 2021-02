Basket A2, Bergamo perde con Milano

Fatali gli ultimi minuti. Finale: 78-72 Ultimi 2 minuti fatali alla Withu.Si è trattato di una sfida equilibrata con le contendenti che si sono alternate a condurre le danze.

Prima frazione 22-20; seconda 41-35. Al rientro dall’intervallo era La Withu a predere lo scettro del comando: alla mezz’ora 59-56 per lei. Nel quarto finale dopo una buona metà sul piano del punto a punto, come detto, i locali hanno allungato senza farsi rimontare a 180 secndi dl suono dela sirena.

La Withu, sconfitta a parte, ha confermato di essere sulla buona strada per cercare una pur disperata cavalcata verso la zona non a rischio. Buono l’apporto di Easley (15 punti, 6 rimbalzi) e Pullazi (11, 5). Più che sufficienti i babi Vecerina e Da Campo (11 punti ciascuno) in aggiunta a Purvis (13) che però non ha deluso nel tiro dalla grande distanza rimanendo all’asciutto nei tre tentativi compiuti. Risultato finale 78-72. Dispiace lasciare a Milano, contro avversari di media levatura, la posta in palio per una manciata di punti. Ci va di peccare in monotonia: senza ritocchi sul mercato di riparazione chanches di rimontare la classifica ne esistono davvero poche.

