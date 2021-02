Basket A2, Bergamo travolge Milano

Buono l’esordio dell’americano Jones Seconda vittoria di fila della Withu che schianta Milano 85-55.

Il quintetto orobio è stato superiore in tutto, nelle bombe, a rimbalzo e per freschezza atletica. Equilibrio solo sino all’intervallo lungo (31-31, dopo che al 10’ il tabellone indicava 14-13). Ma al rientro dagli spogliatoi Bergamo è salita letteralmente in cattedra sovrastando avversari incapaci di produrre giocate persino a livello elementare.

Terminato il terzo tempo con l’eloquente 62-44 nella frazione successiva di coach Marco Calvani ha continuato a macinare canestri. Molto atteso l’esordio di Jones che ha sostituito in settimana il connazionale Purvis: lo statunitense ha regalato al primo impatto alla squadra 14 punti e un intelligente movimento sul parquet. Due a livello individuale i maggiori protagonisti del sonante successo: il solito Pullazi (19 punti) e Masciadri (10) di sicuro i migliori acquisti dell’estate.

Ancora buona la prestazione del diciannovenne Parravicini che in regia non fa rimpiangere Zugno quando è chiamato in panchina a rifiatare. Aggiungiamo, al riguardo, che sul mercato di riparazione occorre puntare in fretta su una pedina esperta dalle mani calde. Sempre a livello individuale va sottolineata la consistenza del pivot Easley magari poco appariscente, ma dal rendimento puntualmente positivo. Una vittoria pesante che permette a Bergamo di muovere una classifica fino ad ora decisamente deficitaria.

