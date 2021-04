Basket A2, exploit della Withu col Torino a Bergamo, la speranza salvezza rimane Vittoria meritata al fotofinish della Withu contro l’ambiziosa Torino al PalaAgnelli (71-67).

Successo che mantiene accesa la speranza di evitare l’accesso al girone nero, quello che prelude la probabile discesa in serie A2. Per alimentare ancora speranza di sopravvivenza in A2 la squadra cittadina dovrà battere di nuovo mercoledì 14 marzo Torino sul parquet piemontese e contemporaneamente sperare che Orzinuovi soccomba in entrambi i recuperi che deve ancora disputare. Eventi sulla carta improbabili, ma si sa che nello sport le sorprese talvolta accadono.

Il film della gara con Torino ha visto la Withu sempre in testa nel punteggio sia pure con margini lievi. Parziali: 16-9; 32-31; 55-50 e finale di 71-67. A 30 secondi dalla sirena il quintetto di casa conduceva di una lunghezza (67-66), vantaggio incrementato nelle ultimissime battute dopo il minuto di sospensione chiesto dall’allenatore. Tre le pedine da segnalare sulle altre: il migliore, comunque, Jones con 19 punti e 5 rimbalzi, seguito dal solito indomabile Pullazi (13) e da Easley (13 e 8 rimbalzi).

In doppia cifra anche Vecerina (13) e Masciadri. Formazione, quella di coach Calvani, concentrata al massimo che ha sovrastato gli increduli avversari soprattutto a rimbalzo. E adesso sotto con il ritorno a Torino: tentare di sbancare lo storico Palazzo dello sport della città della Mole potrebbe essere alla portata dei bergamaschi a patto di un collettivo in grado di ripetere la gara di oggi sia sul piano della concentrazione, sia su quello della grinta e realizzazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA