Basket A2, finalmente si gioca

Esordio per Bergamo e Treviglio Bergamo e Cassa Rurale (ex Remer) al via della regular season di serie A2. La presentazione della giornata.

Appuntamento per entrambe domenica 6 ottobre con la squadra cittadina al PalaAgnelli (ore 18) con Scafati; i trevigliesi a Trapani alle 17. Due avversarie che hanno allestito gli organici in grado di puntare in alto. Al Bergamo, con dichiarate ambizioni di salvezza, il compito di sovvertire i pronostici della vigilia. In fase di presentazione della sfida casalinga l’esperto coach romano Marco Calvani ha detto «Disponiamo di dieci giocatori che mai avevano giocato insieme prima dell’estate. Sappiamo che dall’inizio alla fine di ogni partita dovremo dare il massimo. A maggior ragione con Scafati, team ricco di personalità e competitività». A Bergamo, dunque, si richiede concentrazione e voglia di lottare su ogni pallone. Da organico giovane quale è, potrebbe essere la forma atletica una delle migliori chiavi per contrastare l’esperienza e la qualità del quintetto napoletano.

Anche la Cassa Rurale dovrà affrontare la trasferta siciliana all’insegna non solo della determinazione. A differenza dei cugini cittadini capitan Reati e compagni dovranno fare i conti con i supporter trapanesi che per tifo primeggiano da sempre. Rispetto a Bergamo, l’allenatore Adriano Vertemati (nono anno consecutivo sulla medesima panchina) può avvalersi di un organico collaudato dall’ossatura solida. Bergamo e Cassa Rurale si schiereranno al via delle rispettive gare con tutti i dieci titolari.

