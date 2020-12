Basket A2, non c’è storia

Bergamo sovrastata da Udine La Withu stesa al tappeto dalla corazzata Udine sul parquet amico del PalaAgnelli.

Eloquente il verdetto finale: 59 a 76. Il netto divario qualitativo si è avvertito dai minuti iniziali tanto che al termine della prima frazione i friulani conducevano già per 19 a 11. Nel prosieguo del match vani i tentativi dei padroni di casa di ridurre un passivo sempre più sostanzioso. E meno male che lo statunitense Purvis con i 16 punti totalizzati ha riscattato la scialba prova offerta all’esordio a Casal Monferrato. Altra buona prestazione quella di Pullazi (12) ultimo ad arrendersi.

Sotto l’aspetto caratteriale nulla da rimproverare alla squadra. Sempre assente il neo acquisto Masciadri pretendere anche solo di dare del filo da torcere a pretendenti al salto di categoria era fuori da qualsiasi logica. È dalla ripresa dell’attività agonistica che certifichiamo la necessità di 8ngaggiare, quanto meno, un “cambio” di provata esperienza. Dopo due gare disputate Bergamo si ritrova a quota zero in classifica: nessun dramma, s’intende, considerando che i giochi hanno appena preso il via anche se le problematiche emerse non vanno assolutamente sottovalutate.

