Basket A2, Treviglio contro Rieti

Bergamo in trasferta a Voghera Ecco la presentazione delle due gare del fine settimana delle bergamasche impegnate nel campionato di A2 nazionale di basket

Non mancano i presupposti perché la Cassa Rurale Treviglio (ex Remer) riscatti subito la scialba prestazione dell’esordio a Trapani (61-74). Nuovo appuntamento sabato 12, alle 21, al Pala Agnelli di Bergamo contro Rieti quintetto tecnicamente inferiore rispetto a quello siciliano, almeno sulla carta. Attenzione perché Rieti è, comunque, team di tutto rispetto che però lontano da casa soffre parecchio. Sulla sconfitta alla prima giornata è esemplare la dichiarazione del pivot Jacopo Borra: «Si deve in particolare all’eccessiva tensione di alcuni dei giovani del roster il non aver messo in atto quanto preparato in palestra durante la settimana». Detto questo ci auguriamo di vedere contro i laziali una Cassa Rurale in grado di centrare la prima vittoria della stagione. Punto di forza degli avversari, allenati da Alessandro Rossi, sarà proprio un ex, il bergamasco trentatreenne Patrick Baldassarre.

Sulle ali dell’entusiasmo per il rocambolesco quanto meritato successo di domenica scorsa contro Scafati con l’incredibile canestro a fil di sirena di Lautier (guarda qui il video), il Bergamo se la vedrà (domenica 13 ottobre alle 18,30) in trasferta a Voghera contro il Derthona dell’ ex Rei Pullazi. Un ostacolo temibile, la squadra piemontese, infatti, non nasconde l’obiettivo-promozione (Derthona si è già assicurata la Supercoppa della Lega prevalendo sul Torino). Ma anche Scafati lo è.

